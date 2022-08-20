CNN: Иран приблизился к восстановлению ядерной сделки с США

Иран больше не будет требовать от США снятия санкций с Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот пункт долгое время препятствовал продвижению стран к заключению ядерной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
Иран больше не будет требовать от США снятия санкций с Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот пункт долгое время препятствовал продвижению стран к заключению ядерной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.
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