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CNN: Иран приблизился к восстановлению ядерной сделки с США

CNN: Иран приблизился к восстановлению ядерной сделки с США

Иран больше не будет требовать от США снятия санкций с Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот пункт долгое время препятствовал продвижению стран к заключению ядерной сделки, передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома.

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