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Глава евродипломатии Боррель: весна и лето станут решающими для Украины

Глава евродипломатии Боррель: весна и лето станут решающими для Украины

Решающими для исхода конфликта на Украине станут ближайшие месяцы. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил после встреч в Вашингтоне, что Россия пойдет в наступление этим летом.

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