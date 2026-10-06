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Подросток из России пропал в Таиланде и попал в больницу после ДТП

17-летний россиянин, проживающий на Пхукете, пропал ночью с 4 на 5 октября. По данным НГ.RU, юноша отправился к друзьям в район Патонг, но не добрался до места встречи.

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