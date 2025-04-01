Десятка горячих еврейских анекдотов на ночь глядя - выпуск 20

Десятка горячих еврейских анекдотов на ночь глядяДорогие читатели!Приветствую вас в первом выпуске нашего уютного уголка еврейского юмора! Сегодня мы запускаем традицию, которая, надеюсь, будет с вами долгие годы — как минимум до 120! Каждый вечер перед сном немного хорошего юмора помогает лучше усваивать жизненную мудрость и просыпаться с улыбкой .