Лионель Месси провел последний матч в составе национальной сборной Аргентины

Лионель Месси после поражения в финале ЧМ-2026 © REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY В Буэнос-Айресе прошла торжественная церемония проводов нападающего Лионеля Месси, который провел последний матч в составе национальной сборной Аргентины.
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