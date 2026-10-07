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Газета.ру

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Лионель Месси провел последний матч в составе национальной сборной Аргентины

Лионель Месси провел последний матч в составе национальной сборной Аргентины

Лионель Месси после поражения в финале ЧМ-2026 © REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY В Буэнос-Айресе прошла торжественная церемония проводов нападающего Лионеля Месси, который провел последний матч в составе национальной сборной Аргентины.

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