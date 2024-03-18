Генерал Стаськов: "санитарная зона" на Украине должна быть не меньше 70 км

Формировать "санитарную зону" на Украине нужно, учитывая дальность поражения артиллерии, которая составляет до 70 км, считает экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов.
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