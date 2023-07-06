Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    Отправить в Заполярье! Пусть там к белым медведям пристаёт!На Алтае голый му...
  • Леонид
    "Обещать еще не значит жениться"В России захотели...
  • Val Bolok
    Интересно следующее: чтобы получить прощение осуждённые   прослужили 6 месяцев на передовой, те индивидуумы также сов...С 11 июля "уклони...

Сделанными на Алтае светильниками осветят город в Крыму

Сделанными на Алтае светильниками осветят город в Крыму

Они будут освещать улицы города, парки и скверы Евпатории Компания "Энергосберегающие технологии" осуществила первую крупную поставку уличных светильников серии ЭСТ К-С-Ш в город Евпатория Республики Крым, сообщили в Минпромэнерго Алтайского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх