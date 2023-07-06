Сделанными на Алтае светильниками осветят город в Крыму

Они будут освещать улицы города, парки и скверы Евпатории Компания "Энергосберегающие технологии" осуществила первую крупную поставку уличных светильников серии ЭСТ К-С-Ш в город Евпатория Республики Крым, сообщили в Минпромэнерго Алтайского края.