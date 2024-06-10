Между прочим, в дискуссии на ПМЭФ всё выглядело так, будто ведущий Сергей Караганов уговаривает Верховного прибегнуть к радикальным мерам в отношении запада.
Почему Президент России так спокоен?
Комментарии
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Людмила Фирстова
Так и будете писать гадости о наших генералах? На большее не способны, только гадить в тихую? А по статье УК РФ не боитесь быть осуждённым за дискредитацию МО? Значит не из России, а Ципсо!
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9 час.
Иван Агеев
Ну, подскажи генералам, раз они не знают, жалко тебе, что ли?😀
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5 час.
Александр Симаков
У тебя про котлы заклинилоо, что ли? Или это у тебя по Фрейду - жрать хочешь, вот о котлах только и думаешь? 😀
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4 час.
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