Почему Президент России так спокоен?

Людмила Фирстова Так и будете писать гадости о наших генералах? На большее не способны, только гадить в тихую? А по статье УК РФ не боитесь быть осуждённым за дискредитацию МО? Значит не из России, а Ципсо!

Иван Агеев Ну, подскажи генералам, раз они не знают, жалко тебе, что ли?😀