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Царьград

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США запретили служащим в КНР личные отношения с гражданами Китая

США запретили служащим в КНР личные отношения с гражданами Китая

США ввели ограничения для своих служащих в Китае и их семей: запрещены романтические отношения с гражданами КНР, работающими в посольстве и консульствах.

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