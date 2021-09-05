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Более двух миллиардов рублей потратили власти Кубани на пиар в СМИ

Более двух миллиардов рублей потратили власти Кубани на пиар в СМИ

Более двух миллиардов рублей потратили власти Кубани на пиар в СМИДанные обнародовала «Новая газета».

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Владимир Шевченко
Представитель губернатора Кондратьева В.И.(юрист по образованию,обученный подлости в юриспруденции) использует и другие СМИ(Московский комсомолец на Кубани) с целью рейдерского захвата многолетних насаждений(сад фейхоа) у собственников, с помощью своих судей и приставов.

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