Более двух миллиардов рублей потратили власти Кубани на пиар в СМИ

Живая КубаньПолитикаБолее двух миллиардов рублей потратили власти Кубани на пиар в СМИБолее двух миллиардов рублей потратили власти Кубани на пиар в СМИДанные обнародовала «Новая газета».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВШВладимир ШевченкоПредставитель губернатора Кондратьева В.И.(юрист по образованию,обученный подлости в юриспруденции) использует и другие СМИ(Московский комсомолец на Кубани) с целью рейдерского захвата многолетних насаждений(сад фейхоа) у собственников, с помощью своих судей и приставов.Комментировать
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