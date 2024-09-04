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Ирина Шейк показала, как проводит время, пока её дочь Лея отдыхает с Джиджи Хадид

Ирина Шейк показала, как проводит время, пока её дочь Лея отдыхает с Джиджи Хадид

Ирина Шейк, которая ещё недавно отдыхала в бикини на пляжном курорте, вернулась к привычным будням модели, включающим тренировки в спортзале.

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