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Петербургский дневник

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В Смольном вручили первые карты «Серебряный возраст»

В Смольном вручили первые карты «Серебряный возраст»

Из владельцами стали члены Координационного совета по делам ветеранов Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов в Смольном вручили членам Координационного совета по делам ветеранов Петербурга карты «Серебряный возраст».

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