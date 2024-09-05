В Смольном вручили первые карты «Серебряный возраст»

Из владельцами стали члены Координационного совета по делам ветеранов Петербурга Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов в Смольном вручили членам Координационного совета по делам ветеранов Петербурга карты «Серебряный возраст».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии