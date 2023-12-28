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Высокоточная артиллерия: в «Ростехе» сообщили о скором появлении в зоне спецоперации САУ «Коалиция-СВ»

Высокоточная артиллерия: в «Ростехе» сообщили о скором появлении в зоне спецоперации САУ «Коалиция-СВ»

Новейшая российская гаубица «Коалиция-СВ» скоро появится в зоне СВО, чтобы обеспечить ВС РФ преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы, сообщил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

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