Мария Багреева: в столице сохраняется рекордно низкий уровень безработицы

На 1 июня текущего года официальная безработица в столице составила 0,26%, что на 0,04 процентного пункта ниже уровня на начало года, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии