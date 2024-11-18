Новый год на пороге: эксперты прогнозируют рост цен на новогодние украшения Ирэн ОрлонскаяПо словам Ольги Лебединской из Российского экономического университета имени Плеханова, тем, кто планирует обновить свои новогодние украшения, следует учитывать, что цены на них вырастут по сравнению с прошлым годом.