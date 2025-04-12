Армия России прорвалась на 6 км на мирноградско-торецком направлении (КАРТА)

Армия России наступает широким фронтом на Мирноградско-Торецком направлении, прорвавшись на 6 км. На Торецком направлении российские войска при поддержке бронетехники атакуют в северную Нелеповку и в направлении Дачного на глубину около 5.
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