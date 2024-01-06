Полянский подтвердил, что запрошено заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский подтвердил то, что Москва запросила заседание Совета Безопасности всемирной организации по поставкам вооружений киевской стороне.
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