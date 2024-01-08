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Несекретные материалы

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Российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге и Харькове

Российские войска атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Кривом Роге и Харькове

ВС РФ нанесли удары по логистическим объектам Украины, в числе которых – железнодорожные станции в Харькове и Кривом Роге.

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