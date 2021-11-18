Путин отказал Меркель во встрече в нормандском формате в ее канцлерство AlexCoderПутин отказал Меркель во встрече в нормандском формате в ее канцлерство AlexCoder Врио главы кабмина ФРГ указала на разные подходы к проведению переговоров у Берлина и Москвы Ангела Меркель, которая сейчас исполняет обязанности канцлера ФРГ, выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин не удовлетворил ее просьбу провести переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, пока она еще занимает руководящий пост.