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Путин отказал Меркель во встрече в нормандском формате в ее канцлерство

Путин отказал Меркель во встрече в нормандском формате в ее канцлерство

Путин отказал Меркель во встрече в нормандском формате в ее канцлерство AlexCoderПутин отказал Меркель во встрече в нормандском формате в ее канцлерство AlexCoder Врио главы кабмина ФРГ указала на разные подходы к проведению переговоров у Берлина и Москвы Ангела Меркель, которая сейчас исполняет обязанности канцлера ФРГ, выразила сожаление, что президент РФ Владимир Путин не удовлетворил ее просьбу провести переговоры в нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе, пока она еще занимает руководящий пост.

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