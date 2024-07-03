СМИ: Путин послал предостерегающий сигнал США атомной подлодкой на Кубе

Президент России Владимир Путин послал Западу предостерегающий сигнал, отправив атомные подводные лодки к Кубе, которая находится в 60 милях от берегов американского штата Флорида, сообщил изданию Daily Express эксперт по обороне Иэн Баллантайн, передает РИА Новости.
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