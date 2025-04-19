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Ван Дамм захотел в Россию. Садальский объяснил, почему нужно простить. И это важные слова

Ван Дамм захотел в Россию. Садальский объяснил, почему нужно простить. И это важные слова

Царьград ФОТО: P34/ZUMAPRESS.COM/ GLOBALLOOKPRESS Актёр Жан-Клод Ван Дамм с теплотой и любовью отозвался о России и Владимире Путине, предложив стать послом мира.

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Комментарии
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Генрих
Нахрен! И вместе с ним Садальского...ещё один &quot;авторитет&quot; в политике вспух на ровном месте.
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21 час.
Надежда
Хватит с нас этих &quot;звезд&quot; мирового масштаба! Пустили одного из самого ПарижУ, злостного неплательщика налогов, дали гражданство, в Саранске власти сдуру квартиру подарили(!) миллионеру, вместо какой-нить многодетной семьи!( И чем эта звезда отплатила!? Сбежала, оставив долги за коммунальные услуги! Свинья жирная и жадная!((😡
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18 час.
Аркадий Цыганов
Не умеем мы выгоду для России искать во всём.
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8 час.
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