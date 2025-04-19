Ван Дамм захотел в Россию. Садальский объяснил, почему нужно простить. И это важные слова

Нахрен! И вместе с ним Садальского...ещё один "авторитет" в политике вспух на ровном месте.

Надежда

Хватит с нас этих "звезд" мирового масштаба! Пустили одного из самого ПарижУ, злостного неплательщика налогов, дали гражданство, в Саранске власти сдуру квартиру подарили(!) миллионеру, вместо какой-нить многодетной семьи!( И чем эта звезда отплатила!? Сбежала, оставив долги за коммунальные услуги! Свинья жирная и жадная!((😡