Белый дом назвал утечку из лаборатории причиной возникновения коронавируса

На сайте Белого дома появилась страница, где говорится, что «истинным источником» пандемии является утечка из китайской лаборатории.
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