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Двое «иностранных специалистов» осмелились плюнуть в лицо ветерану боевых действий - что будем делать с этим?

Двое «иностранных специалистов» осмелились плюнуть в лицо ветерану боевых действий - что будем делать с этим?

ИСТОРИЯ МИРА Обычный будний день, ничего не предвещало беды. Два молодых парня начали «перебрасываться» бранными словами с мужчиной, одетым в военную униформу.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
Где? Мольбы кого?😆 Еще раз - я начал помогать отцу на которого работало несколько строительных бригад - еще с середины 90-х! Я сейчас занимаюсь организацией строительства! Так вот за эти почти 30 лет  - проблем с мигрантами у нас практически не было! А вот с местными - коренными россиянами - постоянно! 1 к 1000 - количество проблем в пользу коренных работяг! ФАКТ!😝
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1 час.
nestor 19
А вы о чем нибудь кроме своего  заработка задумывались? В какой стране , например будут жить ваши дети и внуки через 30 лет если не остановить черную орду?
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26 мин.
Elena Dmitrieva
👍👍👍
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10 мин.

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