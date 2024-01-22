Двое «иностранных специалистов» осмелились плюнуть в лицо ветерану боевых действий - что будем делать с этим?

Aleksandr Sobolev

Где? Мольбы кого?😆 Еще раз - я начал помогать отцу на которого работало несколько строительных бригад - еще с середины 90-х! Я сейчас занимаюсь организацией строительства! Так вот за эти почти 30 лет - проблем с мигрантами у нас практически не было! А вот с местными - коренными россиянами - постоянно! 1 к 1000 - количество проблем в пользу коренных работяг! ФАКТ!😝