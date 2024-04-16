Россиянам посоветовали не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры

Аналитик Литвиненко посоветовала не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры Чтобы понять, откладывать покупку жилья или нет, в первую очередь необходимо определиться с тем, для каких целей оно необходимо, рассказала независимый аналитик рынка недвижимости Екатерина Литвиненко.