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  • lady lyudmila
    Хорошо. Раз он уехал, папа , давай строй дамбу и работай на благо народа.Глава Орска ответ...
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    ДА ЭТИХ УБЛЮДКОВ ВЕШАТЬ НАДИО И НЕ МЕДЛЕННОСтала известна ли...
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    Дамбу увёз сынокГлава Орска ответ...

Россиянам посоветовали не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры

Россиянам посоветовали не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры

Аналитик Литвиненко посоветовала не ждать «лучшего момента» для покупки квартиры Чтобы понять, откладывать покупку жилья или нет, в первую очередь необходимо определиться с тем, для каких целей оно необходимо, рассказала независимый аналитик рынка недвижимости Екатерина Литвиненко.

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