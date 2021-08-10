Сравнил минимальный стаж для выхода на пенсию в России и странах Большой Семёрки. Показываю, велика ли разница

ЮлияПолитикаСравнил минимальный стаж для выхода на пенсию в России и странах Большой Семёрки. Показываю, велика ли разницаРазговаривал недавно с коллегой из США, тоже экономист. Считает себя русофилом, изучает наше законодательство.Вернуться к статье127НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛидия ТимофееваКакие 44 года? В России пенсию платят даже тем, кто вообще стажа не имеет. Минимальную, конечно, но я считаю, что и этого бы не надо. Глядишь, проработавшим всю жизнь побольше бы доставалосьsssто, что "платят" в россии назвать можно пособием, но никак не пенсией...Лидия ТимофееваВ статье речь не о размерах, а о стаже, нужном для полученияАлексей ПилипенкоВся статья полностью высосана из пальца. В Германии средняя пенсия 800 евро. Большая часть пенсионеров получает 600 евро. И то, если ты при рабочей жизни платил пенсионный налог. А если ты его не платил, то и пенсию получать не будешь вообще. А в России пенсию получают при любом раскладе.Андрей Корпачеввзносов не платил и пенсию подай на блюдечке... У меня стаж 3 года, пенсия нормальная по нашим ценам, не жалуюсьАндрей Корпачев43 годаВладимир 123Не 3,14....кормчийПоказывая средние пенсии в странах Семёрки, автор забыл, что в этих странах цены не в рублях и больничные не оплачиваются да и декретных отпусков ( оплачиваемых ) до 3-х лет нет.Татьяна ТучакРабота ботов хорошо оплачивается?sssочевидно хорошо, еще и дизлайк ему не поставить... Все для кремлеботов!!!ЛЛарисастатья рассчитана на безграмотных идиотовAlex НемоАвтор или не знает или просто не захотел злить читателей. На самом деле например в штатах, где я живу, пенсия это не просто выплаты по социалке. Это сумма из нескольких компонентов. Я например получаю, то что называют пенсией, платежи из 3-х источников. 1. Собственно система соцстрахования, о которой написал автор. Для нее действительно достаточно проработать и платить взносы в течении 10 лет. Взнос реально 12% из которых 6 платит работник и 6 работодатель. Но вот сумма пенсии зависит от дохода в течении всего периода работы до момента наступления 70 лет. После ничего не учитывается. Начать получать эту часть можно с 62,5 лет и при этом продолжать работать! Но размер будет весьма скромным и увеличиваться каждый год до 67 лет. После 67 лет будут платить уже по полной. 2. Если кому повезло проработать в компании с имеющимся профсоюзом, то пенсия от профсоюза будет вполне себе приличной, в зависимости от стажа и зарплаты. Минимально нужно проработать в такой компании 10 лет. Ну понятно что чем больше, тем лучше, но не более 25 лет. После 25 лет стажа размер пенсии от профсоюза уже не меняется, хотя есть и исключения из этого правила. 3. Пенсионные выплаты от компании. Тут уже все зависит от компании. Я например проработал в такой компании 5 лет и, когда мне стукнуло 60 лет, вдруг обнаружил на своем счету в банке лишние деньги. Отправил запрос в банк, они мне прислали номер телефона и совет разбираться за что мне платят самостоятельно. 4. Личные пенсионные накопления. Там все зависит от вашего умения руководить своими инвестициями или от проффессионализма брокера которому вы доверили вести свои инвестиционные дела. 5. Самый мощный пенсионный фонд у людей работавших на государственных работах. Там пенсия может доходить до 70% от среднегодовой зарплаты за 5ти летний период времени по выбору работника. Но опять таки нужен стаж не менее 10ти лет, полную пенсию можно получить только проработав не менее 25 лет в той или иной конторе без передыха. Причем каждый из этих фондов производит свои выплаты вне зависимости от остальных!Комментировать
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