На реках Поморья наблюдается движение льда

По данным Северного УГМС, на реках Архангельской области опасных и неблагоприятных явлений не зафиксированоНа Северной Двине началось движение льда, густой ледоход наблюдается на участке от гидропоста Чухчерема до гидропоста Тройная Гора (78–61 км от Архангельска).