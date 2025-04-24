На реках Поморья наблюдается движение льда

По данным Северного УГМС, на реках Архангельской области опасных и неблагоприятных явлений не зафиксированоНа Северной Двине началось движение льда, густой ледоход наблюдается на участке от гидропоста Чухчерема до гидропоста Тройная Гора (78–61 км от Архангельска).
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