Эффект Манделы: почему мы помним то, чего не было

Малахов не снимался в рекламе порошка, а Ельцин не говорил: «Я устал, я ухожу». В комментариях который день разбираемся, что и как было на самом деле, — поделитесь, вы как запомнили? Почему мы помним все не так Эффект Манделы часто встречается в массовой культуре.