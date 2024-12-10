ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Эффект Манделы: почему мы помним то, чего не было

Эффект Манделы: почему мы помним то, чего не было

Малахов не снимался в рекламе порошка, а Ельцин не говорил: «Я устал, я ухожу». В комментариях который день разбираемся, что и как было на самом деле, — поделитесь, вы как запомнили? Почему мы помним все не так Эффект Манделы часто встречается в массовой культуре.

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