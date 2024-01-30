В Японии вновь заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией

Лидия

Им за разработку био, оружия ещё надо расплатиться, сколько миллионов китайцев уничтожили эти твари, причём в страшных муках Загоняли людей в бараки и в окошки наблюдали, как в них в муках умирают люди. Такие страшные нации вообще не имеют право на существовали, и хватит играть с ними в игры "заключим мир", не достойны они мира и прощения.