Премьер-министр Японии Фумио Кисида вновь подтвердил намерение страны заключить мирное соглашение с Российской Федерацией.
В Японии вновь заявили о стремлении подписать мирный договор с Россией
Комментарии
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Лидия
Им за разработку био, оружия ещё надо расплатиться, сколько миллионов китайцев уничтожили эти твари, причём в страшных муках Загоняли людей в бараки и в окошки наблюдали, как в них в муках умирают люди. Такие страшные нации вообще не имеют право на существовали, и хватит играть с ними в игры "заключим мир", не достойны они мира и прощения.
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17 час.
Виктор Луговой
А чочо со спором?? Спор решён, острова наши и были наши. А я чота пропустил? Они нам хотят ещё Хоккайдочку подарить? Вполне; и учредим там Айнский национальный округ.
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15 час.
Александр Попов
Самая ДЕРЬМОВАЯ, кто ещё додумался: ЖИВОМУ ЧЕЛОВЕКУ руки в ЖИДКИЙ АЗОТ и потом МОЛОТКОМ???
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14 час.
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