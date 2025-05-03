Госслужба занятости Украины назвала самые востребованные профессии на рынке труда

Госслужба занятости представила свежие данные о ситуации на рынке труда, ссылаясь на Единственный портал вакансий, где ежедневно публикуется порядка 230 000 объявлений — как от самой службы, так и с частных плащадок по поиску работы.
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