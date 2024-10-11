Сможет ли Shiba Inu (SHIB) конкурировать с новыми мем-монетами

Недавнее снижение рыночной цены Shiba Inu (SHIB) вызвало тревогу среди инвесторов. Криптовалютный ландшафт продемонстрировал волатильность и SHIB значительно упал в цене, что вызвало дискуссии о его будущей жизнеспособности.
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