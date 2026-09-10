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Запущен самый длинный круизный маршрут вокруг света

Запущен самый длинный круизный маршрут вокруг света

Из Рима стартовал самый длинный в мире кругосветный круиз. Лайнер под названием Regatta проведёт в пути 371 день и зайдёт в 220 портов в 62 странах.

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