Запущен самый длинный круизный маршрут вокруг света

Из Рима стартовал самый длинный в мире кругосветный круиз. Лайнер под названием Regatta проведёт в пути 371 день и зайдёт в 220 портов в 62 странах.
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