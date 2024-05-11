Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Слуцкий заявил, что переговоры по Украине должны учитывать безопасность РФ

Слуцкий заявил, что переговоры по Украине должны учитывать безопасность РФ

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель Либерально-демократической партии РФ (ЛДПР) Леонид Слуцкий напомнил, что мирные переговоры по Украине возможны лишь при гарантиях неделимой безопасности России.

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