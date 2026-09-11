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Задержана криминальная троица, которая наживалась на участниках СВО

Задержана криминальная троица, которая наживалась на участниках СВО

Изначально в один из банков пришла женщина. Она попросила выдать ей 2,5 миллиона рублей со счёта гражданского мужа, предъявив паспорт и доверенность.

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