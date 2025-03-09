Из Омска задержали вылет в Казань, где из-за беспилотников временно закрывали аэропорт. Сегодня в 7:30 утра из Омска в Казань должен был отправиться самолет авиакомпании «Икар».
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Из Омска задержали вылет в Казань, где из-за беспилотников временно закрывали аэропорт. Сегодня в 7:30 утра из Омска в Казань должен был отправиться самолет авиакомпании «Икар».