Киселев направил в Вашингтон запрос на интервью с Байденом

Письмо адресовано пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-ПьерТелеведущий и генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев направил в Белый дом запрос на интервью с президентом США Джо Байденом.
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