В Петербурге с жилого дома на Белградской улице подростки сорвали флаг России

Детей оперативно отыскали Днем 15 мая в полицию Фрунзенского района Северной столицы поступило сообщение о том, что в доме 26 на улице Белградской несовершеннолетние сняли флаг России и сбежали, пишет «МК в Питере».
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