Диетолог Русакова рассказала о связи между чипсами и депрессией

Диетолог Дарья Русакова прокомментировала публикации СМИ, в которых со ссылкой на американских ученых говорится, что регулярное употребление чипсов, наггетсов и другого фастфуда может привести к депрессии.
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