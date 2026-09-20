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Татар-информ

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Айдар Метшин проголосовал в родном поселке Красный Ключ

Айдар Метшин проголосовал в родном поселке Красный Ключ

Фото: пресс-служба депутата Айдара Метшина Депутат Государственной Думы Айдар Метшин по традиции отдал голос в родном поселке Красный Ключ, сообщает официальный портал «Единой России».

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