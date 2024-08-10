ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ПРО КУРСК И ОДИН ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ

Татьяна Кибишева

Давно пора. Непонятно, почему все "умные" люди считают народ паникерами, которым нельзя говорить правду, чтобы они не рванули на Дальний Восток? Наоборот, чем больше будет скрываться от народа, тем больше недоверия будет властям. Наш народ не трус, не дурак, не паникер. Он вправе потребовать правду, ответственность и наказание. У любого человека только один вопрос: КТО допустил вторжение, которое привело к напрасной гибели людей???!!! Кто должен ответить за отсутствие должного оборудования, защиты, вооружения на границе России???!!! Народу нужны фамилии, имена и отчества безответственности, продажности и предательства чиновников!!! Вот и все, что нужно народу!!!