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ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ПРО КУРСК И ОДИН ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. ПРО КУРСК И ОДИН ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ

Знать правду? Наблюдая какое-то апокалиптическое безумие в информационном пространстве все эти дни я хотел бы подойти к этому безумию с рациональной точки зрения (насколько возможно).

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Ну какие переговоры, враг должен быть разбит.
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8 час.
Татьянка Яцук
Дак это..... может пора начинать?....
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3 час.
Татьяна Кибишева
Давно пора. Непонятно, почему все &quot;умные&quot; люди считают народ паникерами, которым нельзя говорить правду, чтобы они не рванули на Дальний Восток? Наоборот, чем больше будет скрываться от народа, тем больше недоверия будет властям. Наш народ не трус, не дурак, не паникер. Он вправе потребовать правду, ответственность и наказание. У любого человека только один вопрос: КТО допустил вторжение, которое привело к напрасной гибели людей???!!! Кто должен ответить за отсутствие должного оборудования, защиты, вооружения на границе России???!!! Народу нужны фамилии, имена и отчества безответственности, продажности и предательства чиновников!!! Вот и все, что нужно народу!!!
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2 час.

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