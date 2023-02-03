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Bloomberg: США давят на Турцию из-за экспорта товаров в РФ

Bloomberg: США давят на Турцию из-за экспорта товаров в РФ

Переговоры об этом с турецкими чиновниками на днях проводил представитель американского Минфина. Насколько действенными могут оказаться такие визиты и какова вероятность, что Анкара ограничит поток товаров, поступающих в Россию через Турцию?Соединенные Штаты вновь призвали Турцию соблюдать антироссийские ограничения и прекратить экспортировать в Россию подсанкционные товары, а также те, что, по мнению Вашингтона, помогают Москве продолжать конфликт с Украиной, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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