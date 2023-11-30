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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скалони о Месси: «Говорим ему играть так долго, как сможет. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы не поверили. Это безумие»

Скалони о Месси: «Говорим ему играть так долго, как сможет. Если бы я рассказал, что он вытворяет на тренировках, вы бы не поверили. Это безумие»

«Мы говорим Месси, чтобы он играл так долго, как сможет. Он доказал, что у него нет конца. Неизвестно, когда он закончит.

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