Заброшенные скважины начали переделывать в США

www.globallookpress.com/Jim West/imageBROKER.com Власти американских штатов все активнее принимают законы, позволяющие переоборудовать заброшенные нефтяные и газовые скважины под проекты чистой энергетики.
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