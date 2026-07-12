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Заброшенные скважины начали переделывать в США

Заброшенные скважины начали переделывать в США

www.globallookpress.com/Jim West/imageBROKER.com Власти американских штатов все активнее принимают законы, позволяющие переоборудовать заброшенные нефтяные и газовые скважины под проекты чистой энергетики.

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