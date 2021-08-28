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Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области республики, где в результате взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли не менее 12 человек.

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