Президент Казахстана объявил 29 августа днем общенационального траура

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области республики, где в результате взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли не менее 12 человек.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура в связи с трагическими событиями в Жамбылской области республики, где в результате взрывов боеприпасов на складах воинской части погибли не менее 12 человек.
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