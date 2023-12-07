Роспотребнадзор назвал критерии для выездных проверок торговли табачной продукции

Роспотребнадзор назвал критерии для выездных обследований розничной торговли табачной продукции. Об этом говорится в проекте приказа службы «Об утверждении критериев формирования плана проведения выездных обследований».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии