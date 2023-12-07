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Роспотребнадзор назвал критерии для выездных проверок торговли табачной продукции

Роспотребнадзор назвал критерии для выездных проверок торговли табачной продукции

Роспотребнадзор назвал критерии для выездных обследований розничной торговли табачной продукции. Об этом говорится в проекте приказа службы «Об утверждении критериев формирования плана проведения выездных обследований».

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