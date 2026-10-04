"Офигеть громко. Бомбануло хорошо, у меня изба дрожала": Подпольщики рассказали о прилётах по Запорожью, Николаеву, Ильичевску

ВСУ продолжают атаки на Запорожском направлении. ВСУ удерживают Орехов, но Россия делает это всё более затратным через удары по краям.
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