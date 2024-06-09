"НОВАЯ ЭЛИТА" ОБЪЯВИЛА КИРКОРОВУ БОЙКОТ. ПОЗОРНУЮ ИСТОРИЮ БОЛЬШЕ НЕ СКРЫТЬ

S Sobering О своей неприкосновенной частной жизни вам расскажет тот, кто насрёт вам под дверь. А Киркоров и такие, как он, в душу народу насрали. Значит для вас его проделки "ошибочные" всего лишь кал любимого павлина?

M Malina Вот хорошо бы в день "единого голосования" добавить некоторые фамилии из шоу-бизнеса: Филю, милявскую, инстасамку, рёву ( можно продолжить) ... "за" или "против" народ этих клоВунов!!! Давно уде надо было бы провести аудит дозодов и расходов этих "звездулей". Все ли налоги они заплатили??? Кто из спонсирует??? Ведь на стадионах концертов давно уже нет.