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"НОВАЯ ЭЛИТА" ОБЪЯВИЛА КИРКОРОВУ БОЙКОТ. ПОЗОРНУЮ ИСТОРИЮ БОЛЬШЕ НЕ СКРЫТЬ

"НОВАЯ ЭЛИТА" ОБЪЯВИЛА КИРКОРОВУ БОЙКОТ. ПОЗОРНУЮ ИСТОРИЮ БОЛЬШЕ НЕ СКРЫТЬ

Попытка "отмыться" на Донбассе после скандала с "голой" вечеринкой, как оказалось, обернулось для Филиппа Киркорова бойкотом со стороны бойцов.

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Комментарии
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S
Sobering
О своей неприкосновенной частной жизни вам расскажет тот, кто насрёт вам под дверь. А Киркоров и такие, как он, в душу народу насрали. Значит для вас его проделки &quot;ошибочные&quot; всего лишь кал любимого павлина?
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14 час.
M
Malina
Вот хорошо бы в день &quot;единого голосования&quot; добавить некоторые фамилии из шоу-бизнеса: Филю, милявскую, инстасамку, рёву ( можно продолжить) ... &quot;за&quot; или &quot;против&quot; народ этих клоВунов!!! Давно уде надо было бы провести аудит дозодов и расходов этих &quot;звездулей&quot;. Все ли налоги они заплатили??? Кто из спонсирует??? Ведь на стадионах концертов давно уже нет.
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13 час.
S
Sobering
Вся проблема в том, что СМИ пока что полностью принадлежат либералам.
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13 час.

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