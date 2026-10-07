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Царьград

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В Прикамье трое осуждены за хищение 6 млн рублей у аграриев

В Прикамье трое осуждены за хищение 6 млн рублей у аграриев

В Пермском крае суд вынес приговор троим жителям Кудымкара, которые похитили 6 млн рублей бюджетных средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства, а также пытались незаконно получить еще 3 млн рублей.

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