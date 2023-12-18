Глава МВФ предрекла крах Украины через пару месяцев без денег Запада

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в интервью британскому изданию Financial Times заявила, что Украина способна выдержать отсутствие внешней финансовой помощи в течение пары месяцев, но ее ждут трудности, если ЕС и США не смогут за это время решить вопрос с финансированием Киева.