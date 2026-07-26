Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера московского «Динамо» после матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0)Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера московского «Динамо» после матча 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (0:0)«Считаю, что приглашение Шварца — ошибка.