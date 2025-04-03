На благоустройство исторической части Змеиногорска выделили 92 миллиона рублей

Подрядчику предстоит создать пешеходную зону, обустроить бульвар и фотозоны, а также установить арт-объекты Администрация Змеиногорского округа начала поиск подрядчика, который займется благоустройством исторического центра города по проекту "Диалог времен".
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